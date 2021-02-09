Россия расширила запрет на украинском промтовары

9 февраля, 2021, 15:47

9 февраля Россия ввела санкции в отношении номенклатуры железнодорожных деталей произведенных в Украине

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интернет-портал правовой информации РФ.

"Запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, и отливок для таких колес. Также запрещен импорт боковых рам тележек грузовых вагонов и надрессорных балок", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление вступило в силу с момента опубликования, 9 февраля.

Как сообщалось, Минтранс РФ предложил запретить импорт украинских железнодорожных колес в конце 2020 года.

Формальной причиной в РФ назвали то, что спрос на колеса на российском рынке якобы стал ослабевать с четвертого квартала 2019 года. Это произошло в основном из-за увеличения количества вагонов, которые временно не используются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо