"Являются преступниками или не имеют права?": Шкарлет прокомментировал включение Новинского и Портнова в наблюдательный совет Одесской юракадемии

9 февраля, 2021, 18:02

Министр образования и науки Сергей Шкарлет прокомментировал включение нардепа ОПЗЖ Вадима Новинского и бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича - Андрея Портнова в наблюдательный совет Одесской юридической академии

Об этом он заявил на-пресс конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Украинская правда.

"Каждое учреждение высшего образования имеет автономию, и по представлению исключительно учреждения высшего образования формируется приказ на формирование наблюдательного совета. Скажите, это есть фамилия Портнова, Новинского, еще кого-то - они осуждены, преступники, или они не имеют права? Они имеют какие-то вещи такие... запрещены законом быть в наблюдательном совете? - отметил Шкарлет.

Министр отметил, что Одесская юракадемия направила это представление и Минобразования его согласовало.

"Если это преступник, если каким-то образом лицо не может быть в составе наблюдательного совета, тогда министерство его не согласует", - подчеркнул он.

Национальный университет "Одесская юридическая академия" - одно из ведущих заведений юридического образования Украины. Его президентом является Сергей Кивалов, экс-регионал, в 2004 году был председателем ЦИК.

Напомним, что в январе стало известно, что в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошел Андрей Портнов, который был заместителем главы администрации президента Виктора Януковича.

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