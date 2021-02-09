"Являются преступниками или не имеют права?": Шкарлет прокомментировал включение Новинского и Портнова в наблюдательный совет Одесской юракадемии
Об этом он заявил на-пресс конференции во время Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Украинская правда.
"Каждое учреждение высшего образования имеет автономию, и по представлению исключительно учреждения высшего образования формируется приказ на формирование наблюдательного совета. Скажите, это есть фамилия Портнова, Новинского, еще кого-то - они осуждены, преступники, или они не имеют права? Они имеют какие-то вещи такие... запрещены законом быть в наблюдательном совете? - отметил Шкарлет.
Министр отметил, что Одесская юракадемия направила это представление и Минобразования его согласовало.
"Если это преступник, если каким-то образом лицо не может быть в составе наблюдательного совета, тогда министерство его не согласует", - подчеркнул он.
Национальный университет "Одесская юридическая академия" - одно из ведущих заведений юридического образования Украины. Его президентом является Сергей Кивалов, экс-регионал, в 2004 году был председателем ЦИК.
- Напомним, что в январе стало известно, что в состав наблюдательного совета Национального университета "Одесская юридическая академия" вошел Андрей Портнов, который был заместителем главы администрации президента Виктора Януковича.
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