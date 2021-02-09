"Вмешательство во внутренние дела": Москва отреагировала на высылку своих дипломатов из трех стран

9 февраля, 2021, 10:08

Министерство иностранных дел России раскритиковало решение Германии, Швеции и Польши выслать российских дипломатов

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Радио Свобода .

Она назвала действие стран "продолжением ряда действий, к которым прибегает Запад" в отношении РФ.

"Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и является продолжением того же ряда действий, акций, к которым прибегает Запад в отношении нашей страны, мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела", - заявила она.

8 февраля Германия, Швеция и Польша синхронно приняли решение о высылке российских дипломатов в ответ на выдворение их дипломатов из Москвы.

5 февраля Россия выслала трех дипломатов из Германии, Польши и Швеции. Причиной объявления их персонами нон грата назвали их участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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