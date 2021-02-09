"Новый куратор кума Путина": Виталий Портников в стриме с Сергеем Руденко. ПРЯМОЙ ЭФИР

9 февраля, 2021, 14:15

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Крах медиаимперии Медведчука, новый куратор кума Путина, Россия стремится к реваншу.

Об этом будет говорить ведущий Сергей Руденко с журналистом, публицистом Виталием Портниковым.

Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 14:00.

Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.

Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - в 22:00 включайте телеканал "Эспрессо" - разговор будет в рамках программы "Вердикт".