ПриватБанк позволил покупку ценных бумаг в обновленной версии мобильного приложения

9 февраля, 2021, 17:04

ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии приложения Приват24

Об этом сообщила пресс служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, ПриватБанк запустил операции с ценными бумагами в обновленной версии Приват24 2.0 WEB. Обновленная версия включает так же доступные ранее возможности по покупке и управлению портфелем ценных бумаг в режиме online, так и новые функции.

В частности, подписание всех документов по открытию счета в ценных бумагах и их приобретение осуществляется с помощью SmartID. Это дает клиентам возможность подавать заявки на проведение операции в любое удобное время с любого устройства, в том числе мобильного телефона, воспользовавшись адаптированной версией приложения.

Кроме того, отмечается, что в обновленной версии добавлен калькулятор, с помощью которого клиенты могут самостоятельно рассчитать доходность инвестиции и увидеть связанные с ней расходы и поступления.

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