Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия: ограничения будут действовать

9 февраля, 2021, 16:43

Кабинет министров разрешил проведение культурных, образовательных и профессиональных публичных мероприятий с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 5 кв. м на человека

Об этом говорится в постановлении Кабмина №83 от 5 февраля 2021 года, опубликованном на Правительственном портале.

Согласно тексту документа, разрешено проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 5 кв. м на человека.

Отметим, ранее разрешалась работа кинозалов с ограничением до 50% количества мест и проведение массовых мероприятий до 20 человек. Также было разрешено посещение музеев и выставок из расчета не менее 10 кв. м на человека, а в культовых сооружениях для молитв - не менее 5 кв. м на человека.

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