Правительство разрешило образовательные и профессиональные мероприятия: ограничения будут действовать
9 февраля, 2021, 16:43
Кабинет министров разрешил проведение культурных, образовательных и профессиональных публичных мероприятий с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 5 кв. м на человека
Об этом говорится в постановлении Кабмина №83 от 5 февраля 2021 года, опубликованном на Правительственном портале.
Согласно тексту документа, разрешено проведение публичных научных, образовательных и профессиональных тематических мероприятий с наполненностью залов до 50% или из расчета не менее 5 кв. м на человека.
Отметим, ранее разрешалась работа кинозалов с ограничением до 50% количества мест и проведение массовых мероприятий до 20 человек. Также было разрешено посещение музеев и выставок из расчета не менее 10 кв. м на человека, а в культовых сооружениях для молитв - не менее 5 кв. м на человека.
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