По "светофорному" методу: МЗ предложит новые карантинные зоны в Украине

9 февраля, 2021, 17:30

Адаптивный карантин в Украине планируют ввести в середине февраля. Министерство здравоохранения предложит правительству новый "светофор" зон эпидемической опасности

Об этом на пресс-конференции в рамках форума "Украина 30 Коронавирус: вызовы и ответы" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас мы предложим правительству новый светофор зон эпидемиологической опасности, которые будут существовать в Украине уже в середине февраля, может, в конце февраля. Они будут поделены опять же на несколько зон, три или четыре. И они будут показывать четкие маячки, где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать сразу дополнительные меры", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, главной вещью в новом адаптивном карантине будет способность системы здравоохранения оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

"Когда мы говорим о других уровнях эпиднопасности, которые мы хотим ввести в адаптивном карантине: зеленый, желтый, оранжевый, то они будут касаться не карантина, они будут отчитываться и показывать органам местного самоуправления, бизнеса или иным о том, что есть риск дальнейшего развития эпидемии в конкретном регионе, что может привести к негативным последствиям: увеличению количества больных, увеличению количества госпитализаций и, возможно, потенциальному риску, что система здравоохранения может не справиться", - отметил санврач.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но и после этого он может действовать в той или иной форме.

На фоне вспышек коронавируса в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину, заявил Шмыгаль.

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