Печерский суд стал на сторону Портнова в деле об обнародовании персональных данных участника расследования

9 февраля, 2021, 18:14

Водитель "Схем" проиграл суд об обнародовании собственных данных Портновым и должен оплатить ему 57 тыс. грн за адвокатов

Об этом сообщает Радио Свобода.

9 февраля Печерский суд отказал в удовлетворении иска водителя проекта журналистских расследований "Схемы" Сергея Ищенко о защите права на приватность.

Суд отклонил требование обязать экс-зама Левочкина в администрации Януковича Андрея Портнова удалить из публичного пространства его персональные данные. Суд также обязал работника "Схем" возместить Портнову 57 тыс. грн его расходов на адвокатов.

Адвокат участника команды "Схем" Сергея Ищенко Оксана Максименюк заявила, что сразу после публикации полного решения суда будет подавать апелляцию.

"Этим решением государство в лице суда второй раз признало законным распространение персональных данных, учитывая решение по делу другого водителя программы, Бориса Мазура, который также пострадал от подобных действий экс-чиновника. И не обеспечило соблюдение прав Сергея на невмешательство в частную жизнь. Фактически, судом проигнорирована Конституция Украины и закон "О защите персональных данных". Закон говорит, что такое распространение незаконно", - прокомментировала она.

Напомним, заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов жаловался президенту Украины на деятельность "Схем ", а ранее, осенью 2019 года, выложил в сеть паспортные данные одного из журналистов.

Из-за угроз журналистам "Схем" полиция открыла производство о совершении препятствования профессиональной деятельности журналистов и нарушения неприкосновенности частной жизни.

10 сентября 2020 года Национальная полиция закрыла уголовное производство против експершого заместителя администрации Виктора Януковича Андрея Портнова, ранее угрожал редакции программы журналистских расследований "Схемы"

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо