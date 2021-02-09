Осужденная за кражу iPhone экс-секретарша Кивы стала заместителем председателя Полтавского райсовета

9 февраля, 2021, 20:12

Заместителем председателя Полтавской районного совета стала представительница от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Карина Дячун, которая в июле 2019 года украла телефон из магазина и получила за это штраф в 850 грн

Об этом сообщает местное издание Полтавщина.

Как отмечается, в июле 2019 года в Полтаве, Дячун незаметно взяла в магазине iPhone 6 Plus, выключила его и принесла домой.

"После включения устройства ей позвонил знакомый полицейский и сказал, что похищенную вещь нужно вернуть. Карина Дячун признала свою вину во время судебного заседания и получила штраф", - говорится в сообщении.

Дячун вернула телефон добровольно. Впоследствии суд признал ее виновной в нарушении ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде штрафа - 850 грн. Также Дячун компенсировала 628 грн расходов на экспертов.

В свою очередь, во время избирательной кампании в 2020 году Дячун зарегистрировали кандидатом в советы разного уровня от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В сведениях об образовании девушка указала, что училась в Харьковском университете внутренних дел. Также в сведениях подала информацию: членство в партии - "ОПЗЖ", информацию о том, что она временно не работает, судимость отсутствует.

Впоследствии, Дячун назначили заместителем председателя Полтавской районного совета.

Как известно, с 2018-го по 2020 год она работала в пенитенциарной системе.

Сейчас юристы отмечают, что после внесения изменений в Уголовно-процесуальнйы кодекс Украины в 2020 году уголовные правонарушения делятся на уголовные проступки и преступления.

Уголовным проступком является предусмотренное Уголовным кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или другое наказание, не связанное с лишением свободы. Поэтому часть 1 статьи 185 УК принадлежит к именно уголовным проступкам.

С 1 января 2020 года, если человека осудили за уголовный проступок, после отбытия наказания он считается не имеющим судимости, отмечают юристы.

Поэтому, по новым изменениям, считается, что Карина Дячун не имеет судимости.

"Она работала в офисе как моя секретарша. Что касаетсся суда, то спрошу: ну и что? Я имел судимость, Юлия Тимошенко имела, Юрий Луценко имел. Я обращаю внимание не на это, а на деловые и человеческие качества. Есть такая поговорка: "От сумы и тюрьмы - не зарекайся". Поэтому я согласовал ее назначения секретарем, а затем поддержал и ее выдвижение", - прокомментировал информацию об уголовном проступке Дячун народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

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