Он победит любого, гарантирую, - отец Лопеса неожиданно засыпал комплиментами Ломаченко

9 февраля, 2021, 17:34

Отец Теофимо Лопеса убежден, что Василий Ломаченко может победить любого боксера легкого веса

Об этом сообщает fightnews.info.

По словам Лопеса-старошого, только его сын может остановить Василия Ломаченко.

"Другие легковесы игнорируют Ломаченко, они не хотят его вызвать. Они игнорируют его потому, что он уничтожит любого, с кем подерется в следующем бою. Я вам это гарантирую. Ставьте свои деньги на Лома. Сейчас он победит любого легковеса, кроме Теофимо. Благодаря поединку с моим сыном Ломаченко станет только лучше. Он вернется лютым и злым. Сейчас его может побить только мой сын", - сказал Теофимо Лопес-старший.

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В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.

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