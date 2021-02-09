Он победит любого, гарантирую, - отец Лопеса неожиданно засыпал комплиментами Ломаченко
Об этом сообщает fightnews.info.
По словам Лопеса-старошого, только его сын может остановить Василия Ломаченко.
"Другие легковесы игнорируют Ломаченко, они не хотят его вызвать. Они игнорируют его потому, что он уничтожит любого, с кем подерется в следующем бою. Я вам это гарантирую. Ставьте свои деньги на Лома. Сейчас он победит любого легковеса, кроме Теофимо. Благодаря поединку с моим сыном Ломаченко станет только лучше. Он вернется лютым и злым. Сейчас его может побить только мой сын", - сказал Теофимо Лопес-старший.
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В октябре 2020 года Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации), WBA и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе.
- 2 февраля стало известно, что Василий Ломаченко и Теофимо Лопес получили предложение провести матч-реванш в Катаре.
- 4 февраля Лопес заявил, что в двух последующих боях не собирается встречаться с украинцем Василием Ломаченко.
- 9 февраля стало известно, что Теофимо Лопес проведет первую защиту звания абсолютного чемпиона мира в легком весе против австралийца Джорджа Камбососаю.
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