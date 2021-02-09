Оккупанты обстреляли Объединенные силы с запрещенных минометов, украинские военные ответили

9 февраля, 2021, 07:31

В понедельник, 8 февраля, российские военные на Донбассе 7 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Южное захватчики открывали огонь из запрещенных минского соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, а также с автоматической станковой гранатомета.

В пригороде Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" россияне неоднократно стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Песков и Водяного на Приазовье кроме стрелкового оружия оккупанты применили еще и гранатометы.

На вражеские обстрелы украинские воины дали адекватный ответ.

С начала дня 9 февраля российская войска один раз нарушили режим прекращения огня: вблизи Песков стреляли из стрелкового оружия.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.

Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.

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