Оккупанты обстреляли Объединенные силы с запрещенных минометов, украинские военные ответили
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" у населенного пункта Южное захватчики открывали огонь из запрещенных минского соглашениями 120-мм и 82-мм минометов, а также с автоматической станковой гранатомета.
В пригороде Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" россияне неоднократно стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Песков и Водяного на Приазовье кроме стрелкового оружия оккупанты применили еще и гранатометы.
На вражеские обстрелы украинские воины дали адекватный ответ.
С начала дня 9 февраля российская войска один раз нарушили режим прекращения огня: вблизи Песков стреляли из стрелкового оружия.
"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ", - отметили в штабе ООС.
Боевых потерь среди украинских военных не зафиксировано.
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