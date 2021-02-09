Официальный курс: цена доллара продолжает падать
9 февраля, 2021, 10:17
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 9 февраля 2021 года на отметке 27,66 грн / $
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 8 февраля курс составлял 27,778 грн / $.
Официальный курс гривни к евро на 9 февраля установлен на уровне 33,26 грн / евро. По состоянию на 8 февраля курс составлял 33,28 грн / евро.
На наличном рынке 9 февраля станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,71 продают - по 27,87 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28,10 грн / $, продажи - в пределах 27,82 - 27,87 грн / $.
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