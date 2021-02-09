НКРЕКП допускает наличие нарушений на всех ТЭС, проверки планирует завершить до конца недели
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Предварительные выводы: возможно, все без исключения компании имели заниженные запасы угля", - цитирует издание слова главы НКРЕКП Валерия Тарасюка.
По его словам, это первая в истории регулятора проверка лицензионных условий производителей электроэнергии относительно обязательства иметь необходимые резервы топлива, которую Тарасюк объяснил "вопиющей ситуацией" в энергосистеме.
"Историческими запасами топлива занимались Минэнерго. Но в этом году ситуация вопиющая, когда среди зимы мы получаем обращения" Укрэнерго "о том, что запасы угля критически низкие", - разъяснил глава регулятора.
При этом он отметил, что требование иметь минимальные запасы топлива, размер которых определяется Минэнерго, является прямой нормой профильного закона и лицензионных условий производителей электроэнергии.
Тарасюк уточнил, что наказанием за нарушение этих условий может быть как штраф, так и лишение лицензии, отметив относительно последнего, что это очень серьезный шаг.
"Надеюсь, до этого не дойдет. Такого в истории не было. Это будет означать прекращение производства электроэнергии. Это последняя мера. Но тем не менее всем стоит помнить, что она предусмотрена", - заявил Тарасюк.
Вместе с тем глава комиссии отметил, что регулятор будет подходить к проверке взвешенно и всесторонне, и проанализирует поведение генерации, обратив внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера "Укрэнерго" на загрузку через аварийный ремонт.
При этом он допустил такие действия нежеланием использовать газ в условиях недостаточного количества угля.
"Мы проанализируем, почему частные компании, у которых нет угля, но они не хотят курить дорогой газ, внезапно выпадают в ремонт. Мы учтем то, что" Центрэнерго "этого не делает, работает на газу, чем помогает энергосистеме", - отметил глава НКРЕКП, подчеркивая, что это пока предварительная информация, полученная в ходе проверки.
- Напомним, 20 января НКРЕКП заявила , что проверит пять энергокомпаний за заявления НЭК "Укрэнерго" о недостатке угля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти