НКРЕКП допускает наличие нарушений на всех ТЭС, проверки планирует завершить до конца недели

9 февраля, 2021, 12:58

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), планирует завершить внеочередные проверки тепловых генерирующих компаний из-за критически низких запасах угля на их складах в пятницу, 12 февраля, и, по предварительным данным, допускает занижение запасов на всех компаниях

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Предварительные выводы: возможно, все без исключения компании имели заниженные запасы угля", - цитирует издание слова главы НКРЕКП Валерия Тарасюка.

По его словам, это первая в истории регулятора проверка лицензионных условий производителей электроэнергии относительно обязательства иметь необходимые резервы топлива, которую Тарасюк объяснил "вопиющей ситуацией" в энергосистеме.

"Историческими запасами топлива занимались Минэнерго. Но в этом году ситуация вопиющая, когда среди зимы мы получаем обращения" Укрэнерго "о том, что запасы угля критически низкие", - разъяснил глава регулятора.

При этом он отметил, что требование иметь минимальные запасы топлива, размер которых определяется Минэнерго, является прямой нормой профильного закона и лицензионных условий производителей электроэнергии.

Тарасюк уточнил, что наказанием за нарушение этих условий может быть как штраф, так и лишение лицензии, отметив относительно последнего, что это очень серьезный шаг.

"Надеюсь, до этого не дойдет. Такого в истории не было. Это будет означать прекращение производства электроэнергии. Это последняя мера. Но тем не менее всем стоит помнить, что она предусмотрена", - заявил Тарасюк.

Вместе с тем глава комиссии отметил, что регулятор будет подходить к проверке взвешенно и всесторонне, и проанализирует поведение генерации, обратив внимание на невыполнение частными компаниями команд диспетчера "Укрэнерго" на загрузку через аварийный ремонт.

При этом он допустил такие действия нежеланием использовать газ в условиях недостаточного количества угля.

"Мы проанализируем, почему частные компании, у которых нет угля, но они не хотят курить дорогой газ, внезапно выпадают в ремонт. Мы учтем то, что" Центрэнерго "этого не делает, работает на газу, чем помогает энергосистеме", - отметил глава НКРЕКП, подчеркивая, что это пока предварительная информация, полученная в ходе проверки.

Напомним, 20 января НКРЕКП заявила , что проверит пять энергокомпаний за заявления НЭК "Укрэнерго" о недостатке угля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb