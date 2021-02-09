Нетрезвый футболист "Шахтера" попал в ДТП в Мариуполе, - СМИ

9 февраля, 2021, 15:53

Футболист "Шахтера" Владислав Вакула в нетрезвом состоянии устроил ДТП в Мариуполе

Об этом сообщает 0629.com.ua.

Информацию о том, что 21-летний Владислав Вакула сел пьяным за руль своего Mercedes и попал в аварию подтвердили два источника.

ДТП произошло 7 февраля около часу ночи. Водитель на автомобиле Mercedes в состоянии алкогольного опьянения не вписался в поворот, выехал за пределы проезжей части и сбил знак "Стоп".

Вакула, права на которого принадлежат "Шахтеру", 13 января перешел в "Десну", а уже через две недели покинул черниговский футбольный клуб.

"Десна" не сообщила причину расторжения контракта, но по информации издания Sport.ua, Вакула покинул команду из-за грубого нарушения спортивного режима.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за "Мариуполь" 2 матча.

Также выступал за "Сталь". Сыграл 5 матчей и забил 1 гол за молодежную сборную Украины.

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