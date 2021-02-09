Непобедимому украинскому нокаутеру нашли странного соперника
9 февраля, 2021, 10:10
Украинский тяжеловес Владислав Сиренко 6 марта встретится с поляком Камилом Соколовски, который проиграл 20 поединков
Об этом сообщает промоутерская компания ULions Boxing Promotions.
Бой между Сиренко и Соколовские состоится 6 марта в Киеве и станет главным событием вечера бокса от ULions Boxing Promotions. Место проведения поединка объявят позже.
Для Украинской это будет первая защита титула Всемирного боксерского совета - WBC Asia.
26-летний Владислав Сиренко выиграл все свои 15 поединков на профессиональном ринге, 13 из которых завершил нокаутом.
32-летний Камил Соколовские проиграл 20 боев, одержал 10 Победа и 2 поединка свел вничью. В сентябре 2020 поляка по очкам одолел другой украинец - Виктор Выхрист.
- Напомним, 2 августа Владислав Сиренко одержал досрочную победу над соотечественником Павлом Кроленком.
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