НБУ возобновляет стресс-тестирование: в 2021 году его пройдут 30 банков

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк, после обусловленного коронакризисом перерыва в прошлом году, возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости", - говорится в сообщении.

Банки, в которых будут проводиться стресс-тесты, отобраны по трем критериям, в частности размер активов с учетом риска, объем депозитов, привлеченных от домохозяйств и объем чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).

В перечень вошли ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Райффайзен банк Аваль, Сбербанк, Укрсиббанк, ОТП банк, Креди Агриколь банк, ПроКредит банк, Кредобанк, Идея Банк, Правэкс Банк, ПУМБ, ТАСкомбанк. В него также включены Универсал Банк, Банк Кредит Днепр, Мегабанк, А-банк, МТБ Банк, Индустриалбанк, Банк инвестиций и сбережений, Аккордбанк, банки "Южный", "Форвард", "Львов", "Альянс", "Глобус" и "Восток".

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2021 году будут обнародованы позже на сайте Национального банка.

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3).

Эти подходы установлено решением Правления Национального банка Украины № 39-рш "Об утверждении Технического задания для оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2021 году", которое вступило в силу 8 февраля 2021 года.

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