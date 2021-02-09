НАТО не позволит России доминировать в Черном море, - Столтенберг
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Денисом ШМЫГАЛЬ, сообщает Еспресо.TV .
Столтенберг напомнил, что силы НАТО уже присутствуют в Черном море и оказывают поддержку Украины.
"НАТО присутствует в Черном море, мы работаем с Украиной, и мы внимательно рассматриваем, что нужно сделать для уточнения нашего присутствия. Черное море не должно быть под доминированием России", - заявил он.
Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие в Черном море.
[LIVE] Watch #NATO Secretary General @jensstoltenberg 's press point together with Prime Minister @Denys_Shmyhal . https://t.co/avxAFLesiS- Oana Lungescu (@NATOpress) February 9, 2021
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