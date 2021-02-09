НАТО не позволит России доминировать в Черном море, - Столтенберг

9 февраля, 2021, 21:51

Блок НАТО не позволит Российской Федерации доминировать в Черноморском регионе

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с премьер-министром Денисом ШМЫГАЛЬ, сообщает Еспресо.TV .

Столтенберг напомнил, что силы НАТО уже присутствуют в Черном море и оказывают поддержку Украины.

"НАТО присутствует в Черном море, мы работаем с Украиной, и мы внимательно рассматриваем, что нужно сделать для уточнения нашего присутствия. Черное море не должно быть под доминированием России", - заявил он.

Столтенберг выразил обеспокоенность тем, что Российская Федерация продолжает наращивать свое военное присутствие в Черном море.

Читайте также: Двери НАТО открыты для Украины, - Столтенберг на переговорах со Шмыгалем