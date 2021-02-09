NASA предупредило о 32-метровом астероиде, приближающимся к Земле

9 февраля, 2021, 13:30

11 февраля мимо Земли пролетит астероид 2021 CO, который выше статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро

Об этом сообщает Express .

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса сообщили, что 11 февраля мимо Земли пролетит астероид 2021 ТCO.

Так, длина астероида 32 метра, что является большей, чем высота статуи Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро (28 метров).

Астероид пролетит мимо Земли на расстоянии в 345 885 километров и приблизится к нашей планете ближе Луны (около 384 тыс. Км).

Как отмечается, сейчас астероид движется со скоростью 11,6 км в секунду или более 41 тыс. Км / ч.

Сообщается, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты.

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