NASA предупредило о 32-метровом астероиде, приближающимся к Земле
9 февраля, 2021, 13:30
11 февраля мимо Земли пролетит астероид 2021 CO, который выше статуи Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро
Об этом сообщает Express .
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса сообщили, что 11 февраля мимо Земли пролетит астероид 2021 ТCO.
Так, длина астероида 32 метра, что является большей, чем высота статуи Иисуса Христа в бразильском Рио-де-Жанейро (28 метров).
Астероид пролетит мимо Земли на расстоянии в 345 885 километров и приблизится к нашей планете ближе Луны (около 384 тыс. Км).
Как отмечается, сейчас астероид движется со скоростью 11,6 км в секунду или более 41 тыс. Км / ч.
Сообщается, что астероид не представляет угрозы для нашей планеты.
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