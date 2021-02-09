На Львовщине тяжелые клинические случаи COVID-19 все чаще фиксируют у молодых пациентов

9 февраля, 2021, 17:40

В стационарах Львовской области находится 1 206 больных. Из них 109 находятся в реанимационном отделении

Об этом сообщил сегодня, 9 февраля, на брифинге по эпидситуации руководитель департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Орест Чемерис, передает Еспресо.Захид.

"Несмотря на то, что в течение прошедших суток было не много пациентов, ситуация напряженная. Видим это по количеству обращений о помощи. В течение последней недели количество тяжелых пациентов росло. Возраст госпитализированных молодеет. Мы говорим о тяжелых клинические случаи среди людей в возрасте 35 лет. Увеличилось число тяжелобольных пациентов без сопутствующих заболеваний", - говорит Орест Чемерис.

За минувшие сутки во Львовской области провели 1 073 тестирования методом ПЦР и более 800 исследований методом ИФА. Подтвердили 97 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, госпитализировали 97 пациентов.

В стационарах Львовской области на 9 февраля находится 1 206 больных. Из них 109 находятся в реанимационных отделениях, а 23 - на аппаратах искусственной вентиляции легких.

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Если смотреть в разрезе учреждений, то больше всего пациентов в больнице скорой медицинской помощи (146 человек), в областной инфекционной больницы (более 120 больных), в Центре легочного здоровья (114 пациентов).

Среди районных больниц самыми заполненными являются Стебницкая городская (78 пациентов) и Стрыйская районная (88 пациентов) больницы. В общем койкосеть составляет 3 945 мест. 91% коек обеспечены кислородом. Заполнены 30%.

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