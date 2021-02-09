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Espreso.tvОбществоНа Донбассе оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия

На Донбассе оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия


фото: reuters
За текущие сутки, 9 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы два нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс служба ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь по украинским позициям из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Песков, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 113 взрывоопасных предметов.

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