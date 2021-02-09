МЗ Португалии рекомендовал вакцину AstraZeneca только для тех, кто моложе 65 лет

9 февраля, 2021, 14:53

По оценке португальского министерства иностранных дел, вакцину от AstraZeneca можно применять только людям, не достигшим 65 лет

Об этом сообщают Reuters .

В то же время в португальском МЗ предостерегли, что откладывать вакцинацию лиц в возрасте 65 лет и более не следует, если AstraZeneca является единственной доступной вакциной.

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Сейчас Португалия получила почти 390 тыс. доз вакцины Pfizer / BioNTech и 19 тыс. 200 доз вакцины Moderna.

В Португалии с начала пандемии зафиксировали 765 тыс. 414 случаев коронавируса и 14 тис.158 летальных случаев.

Всего же население страны составляет почти 11 млн человек.

Напомним, в ВОЗ призвали не отказываться от вакцины AstraZeneca на фоне информации о меньшей ее ефективинсть по сравнению с другими препаратами

Препарат AstraZeneca был одобрен в ЕС. В Германии его рекомендуют только людям от 18 до 64 лет

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