Минвет планирует создать реестр всех ветеранов войны ко Дню Независимости

9 февраля, 2021, 19:12

В министерстве ветеранов планируют создать реестр всех ветеранов войны

Об этом министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала в комментарии Общественному.

"Единый реестр ветеранов - это приоритет нашего министерства", - отметила Министерка ветеранов.

По ее словам, в министерстве работают над открытием реестре ко Дню Независимости.

"Я хочу, чтобы он открылся не быстрее, а качественнее", - отметила Лапутина.

Руководительница Минвета вспомнила, что сейчас более пяти тысяч ветеранов стоят в очереди на получение квартир.

"Если мы будем выдавать, как это делали раньше, то мы за многие годы не успеем удовлетворить потребности всех ветеранов. Нам нужно пересматривать подходы по жилью. Делать их гибкими, чтобы заработали ипотечные проекты. Чтобы мы отошли от простого принципа построения нового жилья и привлекли гораздо больше государственных и негосударственных институтов", - рассказала Лапутина.

Идея о реестре всех ветеранов возникла в министерстве еще под председательством министра Оксаны Коляды. Тогда в министерстве впервые заговорили о необходимости вести перечень ветеранов и необходимости иметь все данные о человеке, его физическом и психологическом состоянии для изучения потребностей каждого ветерана.

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