Мы не можем делать вид, что на Донбассе есть перемирие, - Кравчук

9 февраля, 2021, 22:58

Первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина должна быть готова к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора

Об этом он сказал в комментарии изданию "Гордон".

"Перемирия уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное - черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча своих намерений. Поэтому мы должны быть готовы к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда это может быть задействовано, но должны быть ко всему готовы и относиться внимательно ко всему, что происходит", - сказал Кравчук.

Он добавил, что в первую очередь нужно думать об Украине.

Напомним, что 9 февраля на Донбассе оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов и стрелкового оружия.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо