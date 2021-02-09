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Espreso.tvОбществоМеждународная консультационная группа будет поддерживать реформу СБУ, - посольство США

Международная консультационная группа будет поддерживать реформу СБУ, - посольство США


фото: ssu.gov.ua
Международная консультационная группа выразила намерение поддерживать Украину на всех этапах реформы Службы безопасности Украины

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве Twitter.

"Представители Международной консультативной группы встретились с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процесса реформирования СБУ,", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание эффективной службы безопасности, придерживается лучших евроатлантические практик и принципов, в интересах всех граждан Украины

  • Международная консультационная группа состоит из представителей Консультативного миссии ЕС, Представительства ЕС в Украине, Представительства НАТО в Украине и Посольства США в Украине.

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