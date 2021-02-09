Международная консультационная группа будет поддерживать реформу СБУ, - посольство США

9 февраля, 2021, 12:50

Международная консультационная группа выразила намерение поддерживать Украину на всех этапах реформы Службы безопасности Украины

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве Twitter.

"Представители Международной консультативной группы встретились с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процесса реформирования СБУ,", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание эффективной службы безопасности, придерживается лучших евроатлантические практик и принципов, в интересах всех граждан Украины

Международная консультационная группа состоит из представителей Консультативного миссии ЕС, Представительства ЕС в Украине, Представительства НАТО в Украине и Посольства США в Украине.