Маск пообещал дать $ 100 млн на призы для конкурса проектов по очистке атмосферы Земли

9 февраля, 2021, 11:11

Генеральный директор Tesla и миллиардер Маск предлагает $ 100 млн на призы в четырехлетнем международном соревновании по поиску способов очистки атмосферы Земли от углекислого газа

Об этом пишет Reuters.

Согласно сообщению, Маск впервые сообщил о своем намерении в январе и заявил, что детали раскроет позже.

"Это не теоретическое соревнования, и мы хотим, чтобы команды строили реальные системы, которые смогут получить измеряемое влияние и масштабировать его", - цитирует издание слова Маска.

Отмечается, что полные условия будут объявлены 22 апреля, а сами соревнования продлятся четыре года до дня Земли 2025 года.

По информации издания, через восемь месяцев после соревнований 15 лучших команд получат $ 1 млн. Кроме того, среди студенческих команд, участвующих, будут распределены пять стипендий по $ 200 тыс. Обладатель главного приза получит $ 50 млн, обладатель второго - $ 20 млн, а третьего - $ 10 млн.

Чтобы выиграть соревнования, командам придется создать и продемонстрировать решение, которое может выводить углекислый газ непосредственно из атмосферы или океанов и постоянно блокировать его экологически безопасным способом.