Маск пообещал дать $ 100 млн на призы для конкурса проектов по очистке атмосферы Земли
Об этом пишет Reuters.
Согласно сообщению, Маск впервые сообщил о своем намерении в январе и заявил, что детали раскроет позже.
"Это не теоретическое соревнования, и мы хотим, чтобы команды строили реальные системы, которые смогут получить измеряемое влияние и масштабировать его", - цитирует издание слова Маска.
Отмечается, что полные условия будут объявлены 22 апреля, а сами соревнования продлятся четыре года до дня Земли 2025 года.
По информации издания, через восемь месяцев после соревнований 15 лучших команд получат $ 1 млн. Кроме того, среди студенческих команд, участвующих, будут распределены пять стипендий по $ 200 тыс. Обладатель главного приза получит $ 50 млн, обладатель второго - $ 20 млн, а третьего - $ 10 млн.
Чтобы выиграть соревнования, командам придется создать и продемонстрировать решение, которое может выводить углекислый газ непосредственно из атмосферы или океанов и постоянно блокировать его экологически безопасным способом.
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