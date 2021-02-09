Любая власть, которая попытается что-то сделать против евроатлантического курса Украины окажется в Ростове, - Огрызко
Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
На вопрос, окончательно ли власть отворачивается от Москвы в направлении Европейского Союза, НАТО, США или все же какое-то сотрудничество будет с РФ, Огрызко ответил: "Это было бы окончательным политическим самоубийством".
"Я думаю, что все-таки здравый смысл, чувство самосохранения возобладают и все-таки то направление, выстраданное украинским народом, оно не может быть просто так отменено и изменено на противоположное. Несмотря на все истерики ОПЗЖ или всех этих пропагандистских помоек, которые слава Богу, закрыли, хоть и не все", - сказал он.
По словам Огрызко, у украинской власти нет другого способа как идти евроатлантическим путем.
"Я думаю, что это объективне движение украинского общества и против него любая власть, которая попытается что-то сделать, окажется в Ростове, как мы уже видели из предыдущих попыток что-то изменить в этом направлении. Поэтому, я думаю, что у власти нет иного способа как идти именно этим путем (в Европу, - ред.). И в таком случае общественность будет власть поддерживать", - подчеркнул бывший глава МИД Украины.
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко заявил, что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- В свою очередь, 9 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что "двери НАТО открыты и Альянс полностью поддерживает евроатлантические стремления Украины".
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