Любая власть, которая попытается что-то сделать против евроатлантического курса Украины окажется в Ростове, - Огрызко

9 февраля, 2021, 21:00

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что несмотря на истерики ОПЗЖ власть должна идти евроатлантическим курсом

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

На вопрос, окончательно ли власть отворачивается от Москвы в направлении Европейского Союза, НАТО, США или все же какое-то сотрудничество будет с РФ, Огрызко ответил: "Это было бы окончательным политическим самоубийством".

"Я думаю, что все-таки здравый смысл, чувство самосохранения возобладают и все-таки то направление, выстраданное украинским народом, оно не может быть просто так отменено и изменено на противоположное. Несмотря на все истерики ОПЗЖ или всех этих пропагандистских помоек, которые слава Богу, закрыли, хоть и не все", - сказал он.

По словам Огрызко, у украинской власти нет другого способа как идти евроатлантическим путем.

"Я думаю, что это объективне движение украинского общества и против него любая власть, которая попытается что-то сделать, окажется в Ростове, как мы уже видели из предыдущих попыток что-то изменить в этом направлении. Поэтому, я думаю, что у власти нет иного способа как идти именно этим путем (в Европу, - ред.). И в таком случае общественность будет власть поддерживать", - подчеркнул бывший глава МИД Украины.

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