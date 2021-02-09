Литва не будет покупать российскую вакцину, даже если ее утвердит ЕС

9 февраля, 2021, 16:51

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в стране не будут закупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам

Об этом сообщает Delfi .

По словам Шимоните, сейчас "нет необходимости" рассматривать вопрос о приобретении российской COVID-вакцины.

"Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, или на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время, но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать этот вопрос", - сказала она.

Шимоните также добавила, что литовское общество будет привито вакцинами, которые произведены в "странах трансатлантического партнерства", поскольку российское правительство использует свой препарат в геополитических целях.

"Усилия предложить вакцину европейским и другим странам, когда сам русский народ еще не привит, кажутся очередной геополитической игрой, я не сомневаюсь", - добавила она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb