Лидеры Сената США согласовали быстрый график импичмента Трампа
Об этом сообщает USA Today .
"Все стороны договорились о структуре, которая обеспечит справедливый и честный сенатский процесс импичмента бывшего президента", - сказал Шумер.
Согласно достигнутым договоренностям, процесс над Трампом откроется 9 февраля четырехчасовыми дебатами относительно конституционности процесса импичмента експрезидента. После чего состоится голосование.
Если голосование не объявит процесс импичмента неконституционным, то 10 февраля он продолжится - каждая из сторон получит до 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы Сената.
После выступлений обеих команд состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать свои вопросы. В них будет на это 4:00.
Также сенаторы смогут проголосовать за вызов свидетелей и предоставления дополнительных доказательств.
На заключительные заявления обеим сторонам предоставят 4 часа, поровну распределены между обвинителями и защитой Трампа.
13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.
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