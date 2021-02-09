Лидеры Сената США согласовали быстрый график импичмента Трампа

9 февраля, 2021, 11:44

Лидеры Демократической и Республиканской партий Сената США Чак Шумер и Митч Макконнелл пришли к общему согласию относительно формата проведения процедуры импичмента экс-президента Дональда Трампа

Об этом сообщает USA Today .

"Все стороны договорились о структуре, которая обеспечит справедливый и честный сенатский процесс импичмента бывшего президента", - сказал Шумер.

Согласно достигнутым договоренностям, процесс над Трампом откроется 9 февраля четырехчасовыми дебатами относительно конституционности процесса импичмента експрезидента. После чего состоится голосование.

Если голосование не объявит процесс импичмента неконституционным, то 10 февраля он продолжится - каждая из сторон получит до 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы Сената.

После выступлений обеих команд состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать свои вопросы. В них будет на это 4:00.

Также сенаторы смогут проголосовать за вызов свидетелей и предоставления дополнительных доказательств.

На заключительные заявления обеим сторонам предоставят 4 часа, поровну распределены между обвинителями и защитой Трампа.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.

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