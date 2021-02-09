Ляшко: Pfizer 11 февраля подаст документы на регистрацию вакцины в Украине
Об этом он заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает Укринформ.
"Буквально в четверг (11 февраля, - ред.) мы ожидаем первую подачу документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer должна быть зарегистрирована, поскольку в Украине мы будем разрешать использование исключительно зарегистрированных вакцин, ее должна разрешит ВОЗ - или преквалификацию, или разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях", - отметил санврач.
По словам Ляшко, вакцинация в Украине против коронавируса будет добровольной и бесплатной.
"Мы обеспечим такую возможность для всех желающих старше 18 лет", - подчеркнул он.
- Напомним, Reuters сообщил, что Sinovac задерживает поставки вакцины в Украину.
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