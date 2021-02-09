Лучшим референдумом был бы тот, на котором бы вынесли вопрос о запрете ОПЗЖ, - Бобыренко

"Если Зеленский перешел Рубикон и так случилось, что он резко" поправел ", то было бы хорошо ему идти дальше, работать над тем, чтобы люди с ОПЗЖ теряли свой покой. Лучшим был бы тот референдум, на котором бы вынесли вопрос о запрете ОПЗЖ как партии вслед за коммунистической, и чтобы они пошли где-то в тартарары, Тмутаракань или кольцевую московскую дорогу ", - пошутил политический эксперт.

"Если Зеленский пойдет дальше и СНБО будет принимать какие-то решения, то можно будет вводить местные санкции, не дожидаясь санкций США против конкретных депутатов и заводить на них уголовные дела. Не считаю ОПЗЖ политической партией в классическом понимании. Это - типичная хрестоматийная пятая колонна Кремля и борьба с ней должна вестись как с коллаборационистами, сепаратистами и пособиями терроризма. Соответственно, последствия для них должны быть такими же, как для коммунистической партии ", - резюмировал Виктор Бобыренко.

Напомним, 2 февраля СНБО на пять лет ввела персональные санкции против народного депутата Тараса Козака и трех каналов, которые ему принадлежат - 112 Украина, ZIK и NewsOne. Это решение президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным".

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