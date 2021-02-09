Латвия запретила 16 российских телеканалов
Как сообщается , речь идет о REN TV Baltic, NTV Mir Baltic, Karusel International, НТВ Сериал, НТВ Стиль, НТВ Право, Киномикс, Наше новое кино, РОДНОЙ КИНО, индийское кино, кинокомедии, киносерии, КВН ТВ, Кухня ТВ Бокс ТВ и HD Life.
Причиной стало то, что местный вещатель TEM LV сообщил, что с 1 февраля больше не обладает правами на их ретрансляцию, а установить нового правообладателя не удалось.
"Учитывая то, что нам не удалось получить доказательств того, что эти программы связаны с кем-либо в Латвии, они были исключены из списка программ, которые будут ретранслировать в Латвии. Чтобы защитить латвийский информационное пространство, NEPLP активизирует проверку всех программ в реестре программ ретранслируемых и, если будут выявлены подобные случаи, будет действовать соответствующим образом ", - заявил регулятор.
Решение о блокировании каналов вступит в силу с 10 февраля.
Накануне, 8 февраля, стало известно о блокировки в Латвии сроком на один год кремлевского пропагандистского канала "Россия РТР».
Поводом было названо разжигание ненависти и призывы к агрессии против Украины и белорусской оппозиции, которые регулярно звучат в его эфире.
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