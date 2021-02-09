Кремль хочет раздать россиянам почти $ 7 млрд, чтобы сдержать массовое недовольство перед выборами, - Reuters

9 февраля, 2021, 10:47

Власти РФ рассматривает возможность новых социальных выплат на сумму более 6 млрд долларов перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года

Об этом пишет Reuters , ссылаясь на свои источники в правительстве.

По информации собеседников агентства, выплату планируют для преодоления недовольством падением уровня жизни.

Вскоре выплаты должен анонсировать президент России Владимир Путин.

В Кремле пока отрицают, что таким образом власти пытаются "гасить эффект от протестов".

Один из источников издания указывает, что речь идет о помощи общим размером около 500 млрд рублей. Другой собеседник сказал, что ее объем составит 0,5% от прогнозируемого ВВП России на 2021 (580 млрд рублей).

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