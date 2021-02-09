Команда Навального провела переговоры с политиками ЕС, США и Украины
9 февраля, 2021, 10:08
Председатель региональной сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков провели видеоконференцию с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Канады и Украины
Об этом сообщает Радио Свобода .
Имена тех, с кем вели переговоры, не раскрывают - сообщается лишь, что это были постоянные представители государств Евросоюза, послы стран, не входящих в ЕС, и члены Европейской службы внешнеполитических действий.
По сообщениям, речь шла о политику страны в отношении России и, в частности, возможно введение новых санкций против российских властей за аресты Навального и других оппозиционеров.
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