Команда Навального провела переговоры с политиками ЕС, США и Украины

9 февраля, 2021, 10:08

Председатель региональной сети штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков провели видеоконференцию с представителями Европейского Союза, США, Великобритании, Канады и Украины

Об этом сообщает Радио Свобода .

Имена тех, с кем вели переговоры, не раскрывают - сообщается лишь, что это были постоянные представители государств Евросоюза, послы стран, не входящих в ЕС, и члены Европейской службы внешнеполитических действий.

По сообщениям, речь шла о политику страны в отношении России и, в частности, возможно введение новых санкций против российских властей за аресты Навального и других оппозиционеров.

2 февраля Мосгорсуд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США.