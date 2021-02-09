Хакеры взломали серверы разработчика Ведьмака и Cyberpunk 2077: угрожают опубликовать украденные документы

9 февраля, 2021, 13:47

Компания CD Project Red, известная играми Ведьмак и Cyberpunk 2077, стала жертвой целевой кибератаки, в результате которой хакеры похитили внутреннюю информацию и персональные данные игроков

Об этом CD Project Red сообщила в Twitter.

"Вчера мы узнали, что стали жертвами целевой кибератаки в результате которой некоторые внутренние системы были скомпрометированы", - говорится в сообщении.

Хакеры также оставили сообщение, в котором говорится, что они скопировали все данные с серверов Cyberpunk 2077, Witcher 3, Gwent и выпущенных версии Witcher 3. хакеры также утверждают, что получили доступ к финансовой, юридической, инвестиционной и иной документации разработчика.

"Если мы не придем к согласию, ваши исходные коды будут проданы или опубликованы онлайн, а ваши документы будут разосланы нашим контактам в игровой журналистике. Ваш имидж будет обесценен еще больше после того, как люди увидят, насколько плохо работает ваша компания. Инвесторы потеряют доверие к вашей компании и ваши акции упадут еще ниже ", - говорится в сообщении хакеров.

Неизвестные заявили, что у разработчика есть 48 часов для того, чтобы выйти на контакт.

Однако, в компании заявили, что не будут сотрудничать с хакерами. Руководство также уверяет что персональные данные пользователей не пострадали, а информацию уже начали восстанавливать.

Кроме того, CD Project Red связалась с правоохранителями и президентом Управление защиты персональных данных, а также ИТ-экспертами для расследования этого инцидента.

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