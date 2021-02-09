Хабиб решил оставить сельское хозяйство ради карьеры футболиста

9 февраля, 2021, 16:54

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что мечтает начать карьеру футболиста

Об этом сообщает "Матч ТВ".

По словам Хабиба, футбол - это мечта детства.

"Есть такое желание. Конечно. Это мечта детства. Футбол не зря называют королем спорта. С кем я только не общался на эту тему. И с президентом УЕФА Александром Чеферин, и с владельцем ПСЖ, и с Криштиану Роналду. Клуб мечты - это мадридский "Реал". Первый матч, который я полностью осознанно посмотрел в прямом эфире, - финал Лиги чемпионов-1998 между "Реалом" и "Ювентусом". Тогда еще Миятович забил из офсайда, но мы, мадридцы, это не признаем ", - заявил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджем на UFC 254. 32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.

18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру

19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb