Кандидат в Нацгвардию скрывал российский паспорт, - СБУ

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Житель Киева, который до 2016 года проживал на временно аннексированной территории АР Крым, по собственной инициативе обратился к представителям Нацгвардии для заключения контракта на прохождение военной службы. При этом, при подаче соответствующих документов в украинскую силовую структуру, кандидат сознательно скрыл информацию о наличии паспорта гражданина РФ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, иностранное гражданство он получил в 2019 году на территории временно аннексированного полуострова. Сейчас проверяется информация о возможной причастности мужчины к сети спецслужб РФ.

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