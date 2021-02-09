Кабмин одобрил законопроект по усилению борьбы с теневой занятостью

9 февраля, 2021, 12:05

Кабинет министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия"

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Документ, в частности, предусматривает определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и внедрение принципа презумпции наличия трудовых отношений, а также признаки их наличия. При этом в случае наличия трудовых отношений стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы.

Документ также регулирует вопросы правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников о соответствующих изменениях. Это должно сделать процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.

В общем, отметили в пресс служба, принятие закона будет способствовать уменьшению незадекларированной труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.

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