Кабмин одобрил законопроект по усилению борьбы с теневой занятостью
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Документ, в частности, предусматривает определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и внедрение принципа презумпции наличия трудовых отношений, а также признаки их наличия. При этом в случае наличия трудовых отношений стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы.
Документ также регулирует вопросы правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников о соответствующих изменениях. Это должно сделать процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.
В общем, отметили в пресс служба, принятие закона будет способствовать уменьшению незадекларированной труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти