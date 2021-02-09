Глава Минобороны Британии предупредил о возможности химических и биологических атак
9 февраля, 2021, 12:29
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил об угрозе химических и биологических атак, которая растет, из-за "расстройство мирового порядка", поскольку государства игнорируют международные правила
Об этом сообщает The Times .
По словам Уоллеса, существует обеспокоенность тем, что некоторые режимы считают приемлемым использование нервно-паралитических веществ и патогенов против своих оппонентов после нападений в Великобритании и Сирии.
Также министр отметил, что Интернет дал "мощный импульс" террористическим группам или государствам, которые настроены на исследования и разработку такого оружия.
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