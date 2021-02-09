Экс-тренер "Барселоны" нашел клуб, чтобы возобновить карьеру: он провел без работы более года

9 февраля, 2021, 21:52

Бывший тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде может возглавить французский "Марсель"

Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира в twitter.

Боссы "Марселя" продолжают искать нового главного тренера после того, как Андре Виллаш-Боаш со скандалом подал в отставку. Французский клуб купил нового игрока без его ведома.

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Среди кандидатов на пост нового тренера "Марселя" присутствует имя экс-тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Испанский тренер находится без работы больше года, после того, как покинул каталонцев.

57-летний Вальверде возглавлял "Барселону" с июля 2017 года по январь 2020 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.

Nicolò Schira (@NicoSchira) February 8, 2021

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