Экс-тренер "Барселоны" нашел клуб, чтобы возобновить карьеру: он провел без работы более года
Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира в twitter.
Боссы "Марселя" продолжают искать нового главного тренера после того, как Андре Виллаш-Боаш со скандалом подал в отставку. Французский клуб купил нового игрока без его ведома.
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Среди кандидатов на пост нового тренера "Марселя" присутствует имя экс-тренера "Барселоны" Эрнесто Вальверде. Испанский тренер находится без работы больше года, после того, как покинул каталонцев.
57-летний Вальверде возглавлял "Барселону" с июля 2017 года по январь 2020 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу выигрывал Кубок и Суперкубок Испании.
Nicolò Schira (@NicoSchira) February 8, 2021
- 2 февраля главный тренер французского "Марселя" Андре Виллаш-Боаш подал в отставку из-за конфликта с руководством.
- 8 февраля сообщалось, что итальянский тренер Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в "Марселе".
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