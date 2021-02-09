До осени ждать не будут: соратники Навального анонсировали новую акцию протеста
Об этом сообщает МБХ Медиа,
"Следующая акция пройдет 14 февраля. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться взаимодействовать с полицией, будем от этого отходить", - сказал Волков.
Впоследствии он написал о формате в своем Telegram.
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"Штаб Навального предлагает всем жителям крупных российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите высоко вверх, и несколько минут так постойте", - написал Волков.
- 23 января в десятках городов России прошли массовые акции протеста в поддержку Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
- В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.
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