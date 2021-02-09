До осени ждать не будут: соратники Навального анонсировали новую акцию протеста

9 февраля, 2021, 11:37

Руководитель штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что соратники политика планируют провести протестную акцию 14 февраля

Об этом сообщает МБХ Медиа,

"Следующая акция пройдет 14 февраля. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться взаимодействовать с полицией, будем от этого отходить", - сказал Волков.

Впоследствии он написал о формате в своем Telegram.

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"Штаб Навального предлагает всем жителям крупных российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите высоко вверх, и несколько минут так постойте", - написал Волков.