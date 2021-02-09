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Espreso.tvОбществоДо осени ждать не будут: соратники Навального анонсировали новую акцию протеста

До осени ждать не будут: соратники Навального анонсировали новую акцию протеста


фото: reuters
Руководитель штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что соратники политика планируют провести протестную акцию 14 февраля

Об этом сообщает МБХ Медиа,

"Следующая акция пройдет 14 февраля. Просто это будет какой-то совсем другой формат. Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться взаимодействовать с полицией, будем от этого отходить", - сказал Волков.

Впоследствии он написал о формате в своем Telegram.

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"Штаб Навального предлагает всем жителям крупных российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите высоко вверх, и несколько минут так постойте", - написал Волков.

  • 23 января в десятках городов России прошли массовые акции протеста в поддержку Навального. Более 250 тыс. человек вышли на акции протеста по всей стране. Рекордные 3200 человек были задержаны.
  • В воскресенье, 31 января, в России были задержаны уже более 5 тыс. участников акций в поддержку Навального.

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