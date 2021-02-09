Через полоскание горла: в Чехии изобрели новый способ тестирования на коронавирус

Для того, чтобы сдать такой тест, необходимо прополоскать горло обычной водой в течение 30 секунд и выплюнуть ее в специальный контейнер с порошком, который удерживает коронавирус в течение 14 дней.

Контейнер с образцами необходимо доставить на анализ, где их будут проверять с помощью ПЦР-теста.

Как отмечает науковиця Владимира Коуделакова, которая работала над созданием теста Gargtest, некоторым пациентам может быть трудно делать мазок из носоглотки.

Самостоятельный забор образцов может помочь сэкономить время семейным врачам, которые при каждом взятии анализов имеют переодеваться в защитные костюмы с респираторами.

Директор Института молекулярной и трансакционной медицины Университета Палацкого Мариан Гайдух заявил, что по результатам исследования такого альтернативного метода тестирования на коронавирус его эффективность не отличается

Gargtest уже более месяца продаются в нескольких аптеках столицы Праги и в городе Оломоуц, где расположен Университет Палацкого.

Стоит набор Gargtest 130 чешских крон (примерно 168 гривен), однако услуги лаборатории необходимо будет оплачивать отдельно. Общая стоимость почти вдвое дешевле класичнийтест на коронавирус в Чехии.