Боррель признал, что после поездки в Москву чувствует большую обеспокоенность.
Об этом он сказал во время слушаний в Европарламенте, сообщает Европейская правда .
"Я не думаю, что было неправильным решением ехать туда и выразить лицом к лицу то, на чем мы говорили в письменной форме. Нужно было задействовать все доступные инструменты и влияние, которое могло иметь физическое присутствие главного дипломата ЕС, чтобы выразить позицию по делу против Навального. Было важно выразить наши предостережения лично, в правильный момент и в нужном месте", - отметил Боррель.
По его словам, этот вопрос был в центре его разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Он признал, что визит мог бы пройти лучше, но он углубил понимание "с чем ЕС имеет дело и чего ожидать в дальнейшем", и что после поездки он чувствует большую обеспокоенность.
"Чтобы сотрудничество было возможным, нужны две стороны. Если российская сторона этого не хочет, мы должны взять это во внимание и искать другие способы", - отметил глава дипломатии ЕС.
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Боррель добавил, что выводы из визита в Москву будут полезными ЕС для того, чтобы обдумать свои дальнейшие шаги в отношениях с Россией и сформировать общую позицию.
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Как сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.
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