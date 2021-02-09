Больше не заместитель председателя партии: шоумен Притула вышел из политсовета "Голоса"

9 февраля, 2021, 19:20

Бывший кандидат на должность киевского городского головы, шоумен Сергей Притула вышел из политсовета и перестал исполнять обязанности заместителя председателя партии "Голос"

Об этом сообщает пресс-служба "Голоса".

В партии сообщили, что Притула вышел из политсовета на недавнем съезде "Голоса".

"Предварительный состав политсовета и заместители председателя партии занимались местными выборами. Сейчас партийцы избрали новый состав - для воплощения Национального плана "Голоса" на 2021 год", - отметили в политсиле.

Следовательно, за программное направление "Голоса" теперь будет отвечать Инна Совсун, за международное - Андрей Осадчук, парламентское - Ярослав Железняк.

В то же время в "Голосе" заявили, что Притула остается членом партии и "работает над ее развитием".

Напомним, Сергей Притула участвовал в выборах на должность мэра Киева, однако не одержал победу. Впоследствии, он поздравил Виталия Кличко с победой на выборах мэра Киева.

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