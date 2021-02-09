Больше 80 евродепутатов хотят отставки Борреля за его "унизительную" поездку в Москву

9 февраля, 2021, 15:08

Более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к отставке Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля из-за его провального визита в Москву

Об этом сообщает DPA.

"Во время визита на прошлой неделе господин Боррелиь неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку после "унизительной" поездки в Москву, которая нанесла "серьезный ущерб репутации Евросоюза".

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - говорится в письме, датированном понедельником и переданном агентству.

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По словам подписантов письма, глава дипломатии ЕС должен был противостоять российскому министру Сергею Лаврову, который говорил о "высокомерии" ЕС по делу Алексея Навального, и закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.

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В субботу в комментарии для Postimees эстонские евродепутаты Рихо Террас, Урмас Паэт, Андрус Ансип, Яак Мадисон, Марина Кальюранд и Свен Миксер осудили визит Борреля. Яна Тоом частично разделила разочарование своих коллег и отметила, что это был вопрос политического прагматизма и ключевым словом визита было "вакцина".

Как сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и что Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

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