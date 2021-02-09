Большая приватизация тюрем: Минюст планирует продать 35 тюрем

9 февраля, 2021, 15:09

Министерство юстиции совместно с Фондом государственного имущества планирует продать 35 тюрем в рамках большой приватизации

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, в рамках "Большой приватизации тюрем" планируется выставить на прозрачные аукционы имущество 35 исправительных учреждений, находящихся в "законсервированном" состоянии.

"Каждое из этих заведений, расположенных по всей территории Украины, уже прекратило свою профильную деятельность. Содержать закрытые учреждения, которые не выполняют своей функции, невыгодно для государства, поскольку это миллионы гривен расходов ежегодно", - цитирует пресс-служба слова Высоцкой.

По ее словам, приватизация "законсервированных" исправительных центров не только избавит государство от убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу, что улучшит условия содержания в неволе, условия труда для персонала Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) и обеспечит безопасность общества.

По информации ведомства, первый объект, который будет выставлен на прозрачный аукцион, - Ирпенский исправительный центр (№132). Сейчас Минюст и Фонд государственного имущества готовят к приватизации имущественный комплекс этого учреждения.

Отмечается, что государственное учреждение "Ирпенский исправительный центр (№132)" расположено в самом центре пгт Коцюбинское, в 6 км от столичной станции метро "Академгородок". Заведение прекратило профильную деятельность в августе 2019 года.

По словам заместителя председателя Фонда госимущества Тараса Елейко, объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Общая площадь земельного участка составляет 8,3 га. Подведены коммуникации: водоотвода и водоснабжения, электричество и тому подобное. Рядом - железнодорожная ветка, что позволит обеспечить логистику. Кроме того, вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом с которым есть большой парк, что создает условия для застройки.

Ожидается, что аукцион по продаже комплекса будет объявлен в середине февраля. Стартовая цена объекта составляет 220,2 млн грн.

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