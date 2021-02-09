$48 тыс. за единицу: Bitcoin продолжает обновлять рекорд подорожания
9 февраля, 2021, 09:02
Цена Bitcoin за последние несколько часов обновила несколько исторических максимумов
Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Сейчас 1 BTC стоит $ 48,2 тыс.
8 февраля в 15:00 по Киеву криптовалюта стоила $ 43,6 тыс .
BTC вырос на 10%, установив новый рекорд, после того, как компания Tesla сообщила, что инвестировала в него $ 1,5 млрд в прошлом месяце.
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