Андрей Тотовицкий: "Десна" планирует строить новые поля
Он рассказал о пике своей карьеры и строительство нового поля для футболистов "Десны".
"Ни о чем никогда не жалею. Из Бельгии я вернулся, потому что имел контракт с" Шахтером ". Клуб рассчитывал тогда на меня. Я должен был быть в Украине и получать стабильную игровую практику"
"У меня были успешные сезоны в" Заре "," Мариуполе ", также, конечно, в Бельгии" (полузащитник выступал за "Кортрейк")
"За 20 матчей я забил 6 голов - это удачный результат. Но я надеюсь, что пик моей карьеры - в будущем", - отметил Андрей.
"С новым президентом изменилось многое - это можно увидеть невооруженным глазом. Команда играла в первой лиге, а сейчас боремся за место в еврокубках. Мы имеем классную базу, у нас надлежащее питание и хороший стадион. Также я слышал, что в будущем планируется строительство нового поля. Клуб стремительно и одновременно стабильно развивается "- признался Андрей Тотовицкий в интервью" Футбольному формату ".
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти