Андрей Тотовицкий: "Десна" планирует строить новые поля

9 февраля, 2021, 12:03

Игрок черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий эксклюзивно пообщался с журналистами "Футбольного формата"

Он рассказал о пике своей карьеры и строительство нового поля для футболистов "Десны".

"Ни о чем никогда не жалею. Из Бельгии я вернулся, потому что имел контракт с" Шахтером ". Клуб рассчитывал тогда на меня. Я должен был быть в Украине и получать стабильную игровую практику"

"У меня были успешные сезоны в" Заре "," Мариуполе ", также, конечно, в Бельгии" (полузащитник выступал за "Кортрейк")

"За 20 матчей я забил 6 голов - это удачный результат. Но я надеюсь, что пик моей карьеры - в будущем", - отметил Андрей.

"С новым президентом изменилось многое - это можно увидеть невооруженным глазом. Команда играла в первой лиге, а сейчас боремся за место в еврокубках. Мы имеем классную базу, у нас надлежащее питание и хороший стадион. Также я слышал, что в будущем планируется строительство нового поля. Клуб стремительно и одновременно стабильно развивается "- признался Андрей Тотовицкий в интервью" Футбольному формату ".