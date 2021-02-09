49% респондентов поддерживают досрочную отставку Зеленского, - центр Разумкова
9 февраля, 2021, 13:00
Согласно свежего исследования Центра Разумкова, 54% украинцев поддерживают отставку правительства, 28% - против такого шага
Об этом свидетельствует свежий опрос общественного мнения от " Центра Разумкова ".
"54% респондентов поддержали бы отставку правительства Украины (28% были бы против этого). Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и проведения досрочных выборов в Верховную Раду поддерживают 52% опрошенных (не поддерживают 31%)", - говорится в исследовании.
Досрочное прекращение полномочий президента Украины Владимира Зеленского и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов. Против отставки и внеочередных президентских выборов выступают 34% респондентов.
- Отметим, согласно опросу группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля, за отставку Владимира Зеленского высказались 50% опрошенных.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти