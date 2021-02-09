49% респондентов поддерживают досрочную отставку Зеленского, - центр Разумкова

9 февраля, 2021, 13:00

Согласно свежего исследования Центра Разумкова, 54% украинцев поддерживают отставку правительства, 28% - против такого шага

Об этом свидетельствует свежий опрос общественного мнения от " Центра Разумкова ".

"54% респондентов поддержали бы отставку правительства Украины (28% были бы против этого). Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады Украины и проведения досрочных выборов в Верховную Раду поддерживают 52% опрошенных (не поддерживают 31%)", - говорится в исследовании.

Досрочное прекращение полномочий президента Украины Владимира Зеленского и проведение досрочных президентских выборов поддержали бы 49% респондентов. Против отставки и внеочередных президентских выборов выступают 34% респондентов.

Отметим, согласно опросу группы "Рейтинг", проведенного 2-3 февраля, за отставку Владимира Зеленского высказались 50% опрошенных.

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