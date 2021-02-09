35 лет за решеткой: гражданина Хорватии осудили за убийство беременной украинки

9 февраля, 2021, 18:49

Окружной суд хорватского города Сплит приговорил 36-летнего мужчину к 35 годам заключения за жесткое убийство, которое он совершил на территории Украины

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Как отмечается, в рамках международного сотрудничества Днепропетровской местной прокуратурой №2 переданы компетентным органам Республики Хорватия материалы уголовного производства в отношении 36-летнего хорвата, обвиняемого в убийстве беременной женщины.

Так, приговором Окружного суда города Сплит мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.1,2 и 4 ст.111 Уголовного кодекса Республики Хорватия (убийство с отягчающими обстоятельствами). Ему назначено наказание в виде 35 лет лишения свободы.

Как известно, инцидент произошел в сентябре 2013 года в одном из хостелов в городе Днипро. Гражданин Хорватии находился в комнате вместе с 36-летней беременной украинкой. Внезапно между ними возникла ссора, в результате которой мужчина нанес потерпевшей множественные удары по голове. От полученных травм женщина скончалась, а злоумышленник с места преступления скрылся.

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