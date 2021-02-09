27-летний боксер умер после поражения нокаутом
9 февраля, 2021, 12:55
В Пакистане боксер Мухаммад Аслам Хан умер после нокаута в поединке против Вали Хана.
Об этом сообщает ABP Live.
В поединке, который состоялся в Карачи в весовой категории до 80 кг, Мухаммад Аслам Хан был нокаутирован Вали Ханом. После этого его доставили в частный госпиталь, где боксер потерял сознание и впоследствии скончался.
Бой в Карачи был выставочным и носил благотворительный характер. Поэтому организаторы не позаботились о наличии медицинского персонала, который мог предоставить боксеру необходимую после нокаута помощь.
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