 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт27-летний боксер умер после поражения нокаутом

27-летний боксер умер после поражения нокаутом


фото: YouTube
В Пакистане боксер Мухаммад Аслам Хан умер после нокаута в поединке против Вали Хана.

Об этом сообщает ABP Live.

В поединке, который состоялся в Карачи в весовой категории до 80 кг, Мухаммад Аслам Хан был нокаутирован Вали Ханом. После этого его доставили в частный госпиталь, где боксер потерял сознание и впоследствии скончался.

Бой в Карачи был выставочным и носил благотворительный характер. Поэтому организаторы не позаботились о наличии медицинского персонала, который мог предоставить боксеру необходимую после нокаута помощь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать